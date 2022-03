EU-Sanktionen : Beschlagnahmt: Das ist die Oligarchen-Superjacht aus Kiel

Die „Sailing Yacht A“ ist ein Stück norddeutsche Ingenieurskunst. Nun setzten italienische Behörden den Segler fest. Was über das Schiff bekannt ist.

Noch bis Freitag steuerte die „Sailing Yacht A“ die schönsten Häfen dieser Welt an. Doch am Freitag wurde sie durch den italienischen Zoll festgesetzt. Das Schiff aus Rendsburg sucht seinesgleichen: Es handeltet es sich dabei um die größte Segeljacht der Welt. In Italien beschlagnahmt: So sieht die größte Segelyacht der Welt aus Nobiskrug-Werft in Rend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.