Ukraine-Krieg : „Aus Spaß erschossen“: Bürgermeister von Butscha klagt an

Nach dem Massaker von Butscha meldet sich der Bürgermeister der Stadt zu Wort. In einem Interview beschuldigt er Russland, seine Bürger „zum Spaß“ oder aus Rache ermordet zu haben.

Wenige Tage nach Bekanntwerden eines Massakers an Zivilisten hat der Bürgermeister der zerstörten ukrainischen Kleinstadt Butscha um Hilfe gebeten. Er bitte insbesondere Ärzte und Mitarbeiter verschiedener Versorgungsunternehmen, nach Butscha zurückzukehren, sagte Anatoli Fedoruk in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft. Derzeit gebe es in ...

