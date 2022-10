Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Archivfoto: dpa/Carsten Koall up-down up-down Besuch in Odessa Verteidigungsministerin Lambrecht erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine Von dpa | 01.10.2022, 20:05 Uhr

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde die SPD-Politikerin am Samstag von ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow empfangen.