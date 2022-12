Russlands Präsident Putin signalisiert, dass er zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit wäre, stellt sich das allerdings anders vor als Kiew. Foto: dpa/Pool Sputnik Kremlin/Valery Sharifulin up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Milliardenhilfe der USA, Verhandlungsbereitschaft Moskaus: Was in der Nacht geschah Von dpa | 23.12.2022, 06:56 Uhr

Die USA haben über ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine abgestimmt. Putin deutet indes Verhandlungsbereitschaft an und die „New York Times“ veröffentlicht Recherche-Ergebnisse zum Massaker in Butscha. Das geschah in den vergangenen Stunden.