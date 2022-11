Im ukrainischen Dnipro soll es am späten Montagabend erneut mehrere Explosionen gegeben haben. Die Stadt war zuvor schon schwer von russischen Angriffen getroffen worden. Foto: IMAGO IMAGES/Mykola Miakshykov up-down up-down Kriegsgeschehen im Überblick Luftalarm in mehreren Teilen der Ukraine, rund 200 Angriffe im Donbass – das geschah in der Nacht Von dpa | 29.11.2022, 06:34 Uhr

Am späten Montagabend wurde in mehreren Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst. Nach einem Bericht der Staatsagentur Unian waren in den Städten Poltawa und Dnipro mehrere Explosionen zu hören. Was in der Nacht geschah und am Dienstag wichtig wird.