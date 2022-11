Es bleibt dunkel in der Ukraine: Auch wenn die Energieversorgung langsam wieder hergestellt wird, fehlt in vielen Städten noch der Strom. Foto: dpa/Andrew Kravchenko up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Tote bei Beschuss auf Cherson, Lage in Kiew weiter kritisch – das geschah in der Nacht Von dpa | 25.11.2022, 06:34 Uhr

Während die Energieversorgung in der Ukraine langsam wieder hergestellt wird, gehen die schweren Kämpfe im Donbass weiter. In Cherson starben mehrere Menschen beim Beschuss der Stadt. Was in der Nacht geschah – und ein Ausblick auf den Tag.