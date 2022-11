Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von einer statischen Lage an der Kriegsfront. Archivfoto: dpa/ZUMA Press Wire/Daniel Ceng Shou-Yi up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Lage an der Front stagniert, Berichte über Plünderungen – das geschah in der Nacht Von dpa | 09.11.2022, 06:16 Uhr

An den Kriegsfronten in der Ukraine gibt es nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj derzeit nur wenig Bewegung. Unterdessen versucht die ukrainische Bevölkerung sich winterfest zu machen. Was in der Nacht geschah.