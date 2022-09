Nach ukrainischen Angaben gibt es neue Hinweise auf Kriegsverbrechen seitens der russischen Armee. Archivfoto: imago images/Ukrinform up-down up-down Krieg in der Ukraine Ukraine findet Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen – das geschah in der Nacht Von dpa | 14.09.2022, 06:35 Uhr

Wie geht es weiter nach einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges? Mit dieser Frage setzt sich die Regierung in Kiew auseinander. Derweil haben ukrainische Behörden neue Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen entdeckt. Was in der Nacht geschah.