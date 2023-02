Die Vereinten Nationen halten zum Jahrestag des Ukraine-Krieges eine Sondersitzung ab. Archivfoto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Ohne konkrete Lösungen für den Frieden: UN soll über Resolution abstimmen Von dpa | 17.02.2023, 06:29 Uhr

Bald jährt sich der Beginn des Krieges in der Ukraine. Pünktlich dazu, sollen die Vereinten Nationen über eine Resolution abstimmen. Die Forderungen für ein Kriegsende sind jedoch vage. Indes beschlagnahmt Kiew 250 Millionen eines Oligarchen. Was in den vergangenen Stunden geschah.