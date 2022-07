ine Einigung zum Ende der russischen Getreideblockade scheint in greifbarer Nähe. FOTO: dpa/Ukrinform up-down up-down Krieg in der Ukraine Getreideblockade offenbar vor dem Aus – das geschah in der Nacht Von dpa | 22.07.2022, 06:19 Uhr

In Istanbul ist eine Verhandlungslösung für ukrainisches Getreide in Sicht. Und die EU hat neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Was in der Nacht geschah und einen Ausblick auf den Tag.