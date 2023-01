Außenministerin Annalena Baerbock will die russische Führungsriege mit einem internationalen Sondergericht für den Angriffskrieg in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Archivfoto: dpa/Carsten Koall up-down up-down Verstoß gegen das Völkerrecht Krieg in der Ukraine: Baerbock will internationales Sondergericht einrichten Von dpa | 16.01.2023, 16:10 Uhr

Der russische Einmarsch in die Ukraine verstößt gegen das Völkerrecht. Doch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wird Kreml-Chef Wladimir Putin vermutlich nicht für belangen können. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will das nun ändern.