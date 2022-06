General Roman Kutusow soll im Krieg gestorben sein. FOTO: imago images/ITAR-TASS Ukraine-Krieg Ukraine bestätigt Tod russischen Generals - das geschah in der Nacht Von dpa | 06.06.2022, 07:30 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte an der Front seine Soldaten in der Großstadt Saporischschja, und Spanien will der Ukraine offenbar Leopard-Panzer liefern - die Nacht im Überblick.