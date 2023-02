Zahlreiche Immobilien in Großbritannien gehören offenbar russischen Kleptokraten und Oligarchen, die eigentlich Sanktionen unterliegen. Foto: AFP/Daniel Leal up-down up-down Trotz Sanktionen Drehscheibe schmutzigen Geldes? Kreml-Vertraute kapern britischen Immobilienmarkt Von AFP | 07.02.2023, 10:53 Uhr

In Großbritannien investieren unter anderem russische Oligarchen offenbar in Milliardenhöhe in Immobilien – trotz Sanktionen. Vor allem Luxusobjekte in London seien mit „verdächtigem Geld“ gekauft worden, wie die Organisation Transparency International UK berichtet.