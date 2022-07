Ukraine-Krieg - Bilohoriwka FOTO: Uncredited up-down up-down Ukraine-Krieg Russland weitet Angriffe auf die Ukraine „in alle Richtungen“ aus Von Sören Becker | 18.07.2022, 09:42 Uhr

Russland will seine Bemühungen in der Ukraine intensivieren. Insbesondere ukrainische Artillerie-Stellungen in Frontnähe sollen bombardiert werden.