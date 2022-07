Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Ausfuhr von Weizen nahezu gestoppt. FOTO: dpa/AP up-down up-down Offenbar Richtung Russland Prorussische Verwalter transportieren Getreide aus besetzten Gebieten Von dpa | 16.07.2022, 17:12 Uhr

In einem besetzten Gebiet im Südosten der Ukraine hat die dortige prorussische Verwaltung mehrere Tonnen Getreide ausgefahren. Vermutlich geht die Ware in Richtung Russland. Wegen des Ukraine-Krieges hat sich die Hungerkrise in der Welt zuletzt weiter verschärft.