Liveblog zum Ukraine-Krieg Russischer Außenminister Lawrow bleibt UN-Sicherheitsrat fern Von dpa/AFP/red | 22.09.2022, 07:40 Uhr | Update vor 16 Min.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist der Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag in New York zunächst ferngeblieben. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.