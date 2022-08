Ukraine-Krieg - Slowjansk FOTO: David Goldman up-down up-down Lage im Ukraine-Krieg Russen sammeln Truppen im Süden, langsame Fortschritte im Osten Von dpa | 06.08.2022, 15:15 Uhr

Beobachter sehen den Ukraine-Krieg in einer neuen Phase. Russland verlagert seine Truppen in den Süden, wo die Ukraine in die Offensive geht. Im Osten machen die Russen langsam aber sicher Boden gut.