Das russische Flugabwehrsystem vom Typ S300 ist seit vielen Jahren im Einsatz. Foto: dpa/RIA Nowosti/Igor Zarembo up-down up-down Russland oder Ukraine? Rakete S-300 schlägt in Polen ein: Wer den Typen wo einsetzt Von Flora Hallmann | 16.11.2022, 12:49 Uhr

Bei der Rakete, die am Dienstagabend in Polen einschlug, handelt es sich ersten Hinweisen zufolge um den Typen S-300. Was über diesen Typen bekannt ist – und wer ihn einsetzt.