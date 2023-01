Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will Deutschland um die Erlaubnis zur Lieferung von Kampfpanzern bitten. Foto: dpa/PAP/Mateusz Marek up-down up-down Unterstützung für Ukraine Polen will Deutschland um Zustimmung zu Leopard-Lieferung bitten und | 23.01.2023, 10:44 Uhr | Update vor 28 Min. Von dpa Jakob Patzke | 23.01.2023, 10:44 Uhr | Update vor 28 Min.

Polen will die Bundesregierung um Erlaubnis bitten, Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine zu liefern. Das kündigte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki an.