Für dieses Foto gibt es Kritik: Anka Feldhusen, Botschafterin von Deutschland in der Ukraine, Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew sowie Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales (von links nach rechts). FOTO: dpa/Christophe Gateau up-down up-down Parallelen zu Laschet gezogen Nach Ukraine-Reise: Faeser und Heil ernten Kritik für „Sekt-Foto“ Von Jakob Patzke | 26.07.2022, 22:48 Uhr

Am Montag reisten Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil in die Ukraine. Während des Besuch entstand ein Foto, das die beiden SPD-Politiker zusammen mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und einem Kaltgetränk zeigt. In den sozialen Medien entlädt sich nun Kritik – mit Vergleichen zu Armin Laschet.