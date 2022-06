Altkanzlerin Merkel hatte am Dienstag ihren ersten größeren Auftritt in der Öffentlichkeit. FOTO: dpa/Fabian Sommer Kritik von Melnyk Nach Merkel-Auftritt: Das sagt die ukrainische Regierung Von AFP | 08.06.2022, 16:50 Uhr

Am Dienstag hatte Altkanzlerin Angela Merkel das erste Interview nach Ende ihrer Amtszeit gegeben. Die zentralen Themen: die russische Invasion in der Ukraine und Merkels Verhältnis zu Präsident Putin. Ihre Aussagen dazu stießen in der Ukraine auf wenig Verständnis.