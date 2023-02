In der russischen Stadt St. Petersburg ist es zu einem mysteriösen Todesfall gekommen. Symbolfoto: imago images/ITAR-TASS up-down up-down Mehrere Fälle in der Vergangenheit Erneuter mysteriöser Todesfall: Russische Beamtin stürzt aus Fenster Von Jakob Patzke | 17.02.2023, 20:47 Uhr

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges gibt es eine Vielzahl an mysteriösen Todesfällen in Russland. In St. Petersburg stürzte nun eine russische Beamtin aus dem Fenster und verstarb. Sie war Mitglied des Verteidigungsministeriums.