Zu Gast bei „Markus Lanz" Wagenknecht: Sanktionen gegen Russland schaden der deutschen Bevölkerung Von Jakob Patzke | 21.09.2022, 12:16 Uhr

In der Sendung „Markus Lanz“ hat Sahra Wagenknecht ihre Kritik an den Sanktionen gegen Russland erneuert. Diese würden am Ende den sozialen Abstieg für die deutsche Bevölkerung bedeuten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte auf den Fernsehauftritt empört.