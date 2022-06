Die Panzer-Haubitzen sollen demnächst an die Ukraine ausgeliefert werden. FOTO: imago images/Sven Eckelkamp Melnyk fordert mehr Waffen Lambrecht kündigt Lieferung von Panzer-Haubitzen für die Ukraine an Von dpa, AFP | 16.06.2022, 09:38 Uhr

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Lieferung von Panzer-Haubitzen in die Ukraine in Aussicht gestellt. Die ukrainischen Soldaten seien an den schweren Artilleriegeschützen ausgebildet worden. Für den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk reicht dies jedoch nicht aus.