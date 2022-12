Russland soll im Iran weitere Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine geordert haben. Foto: dpa/Iranian Army Office up-down up-down Krieg in der Ukraine Russland gehen offenbar die Drohnen aus, Selenskyj zurück von der Front - was in der Nacht geschah Von dpa | 07.12.2022, 06:34 Uhr

Russland soll Hunderte Drohnen im Iran geordert haben. Polen will nun doch die von Deutschland angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme annehmen. Was in der Nacht geschah.