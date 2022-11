Rauch steigt während der Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen in der Nähe von Bachmut, Region Donezk, Ukraine, auf. Foto: dpa/Libkos up-down up-down Krieg in der Ukraine Russland scheitert vor UN-Sicherheitsrat, schwere Kämpfe im Donbass - was in der Nacht geschah Von dpa | 03.11.2022, 06:31 Uhr

Russland ist zurück im Getreideabkommen mit der Ukraine, auch im UN-Sicherheitsrat muss Putin eine Niederlage hinnehmen. Was in der Nacht geschah und was heute erwartet wird.