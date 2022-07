Ukraine-Krieg - Olena Selenska beim US-Außenminister FOTO: Patrick Semansky up-down up-down Ukraine-Krieg Frau von Selenskyj besucht die USA Von dpa | 19.07.2022, 19:11 Uhr

Olena Selenska, die First Lady der Ukraine besucht die USA. Am Mittwoch soll sie vor dem Kongress sprechen. Auch Außenminister Anthony Blinken will sie treffen.