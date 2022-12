Bundeswirtschaftsminister Habeck hat drei Förderbescheide an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft übergeben. Foto: dpa/Markus Scholz up-down up-down Liveblog zur Energiekrise Für LNG-Bunkerschiffe: Flensburger Schiffbau-Gesellschaft erhält 62 Millionen Euro Von dpa/Redaktion | 23.12.2022, 07:35 Uhr | Update vor 6 Min.

Wirtschaftsminister Habeck übergab drei Förderbescheide über 62 Millionen Euro an die Schiffsgesellschaften in Flensburg. Dort sollen drei Bunkerschiffe für Flüssigerdgas entstehen. Alle Entwicklungen zur Energiekrise und ihren Folgen in Deutschland und der Welt im Liveblog.