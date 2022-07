Knapp und teuer ist Gas in Europa und besonders in Deutschland, das sich von Russland abhängig gemacht hat. Nun sollen andere Länder solidarisch sein und beim Energiesparen helfen. FOTO: Marijan Murat/dpa up-down up-down Von Verantwortung und Solidarität Deutschlands Energie-Debakel rund ums Gas: Wut hält von innen warm Meinung – Dirk Fisser | 25.07.2022, 18:15 Uhr | Update vor 11 Min.

Solidarisch mit Deutschland in der selbst verschuldeten Energiekrise? Warum eigentlich, werden sich viele Länder in Europa fragen. Während an den Stränden dieser Länder gerade viele Deutsche ihren liebgewonnenen Lebensstandard pflegen, der auf billiger Energie aus Russland basiert.