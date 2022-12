Alexander Graf Lambsdorff soll der neue Botschafter in Moskau werden. Foto: IMAGO IMAGES/Gerhard.Leber up-down up-down Klare Haltung zum Kreml Berichte: Alexander Graf Lambsdorff wird neuer Russland-Botschafter Von Flora Hallmann | 27.12.2022, 13:56 Uhr

In der deutschen Botschaft in Russland steht ein Wechsel an. Medienberichten zufolge soll der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff den Posten als Botschafter im Sommer übernehmen.