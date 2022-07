Ukraine-Krieg - Charkiw FOTO: AP up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Selenskyj: Ukraine braucht Raketenabwehrsysteme – das geschah in der Nacht Von dpa | 06.07.2022, 07:04 Uhr

Eine Meldepflicht für wehrpflichtige Ukrainer sorgt für Kritik. Selenskyj macht unterdessen den Schutz seiner Bevölkerung vor Raketen von westlichen Waffenlieferungen abhängig – und will der OECD beitreten. Was in der Nacht geschah und was heute erwartet wird.