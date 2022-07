Bis zum 24. Februar war Dmytro noch Student, jetzt kämpft er an der Front für sein Heimatland Ukraine gegen die russische Armee. FOTO: Dmytro up-down up-down Er verließ das sichere Deutschland Per Fernbus in den Ukraine-Krieg: Statt Studium nun Kampf an der Front Von Dirk Fisser | 04.07.2022, 05:55 Uhr

Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges begleitete unsere Redaktion einen ukrainischen Reisebus in Richtung Kiew. Was wurde aus den Menschen an Bord? Student Dmytro kämpft nun an der Front um seine Heimat und sein Leben. Ein Bericht.