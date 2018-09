Infografik des Tages : Türkischstämmige wenden sich von der SPD ab

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

von shz.de

27. September 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 28. September

Lange konnte sich die SPD auf ihre türkischstämmigen Wählerinnen und Wähler verlassen. Wie die Grafik von Statista zeigt, lagen die Sozialdemokraten in der Wählergunst vor zwei Jahren noch bei fast 70 Prozent der Stimmen. Diese Zeiten sind mittlerweile vorbei. In der aktuellen Erhebung des Integrationsbarometers des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen (SVR) geben nur mehr 37 Prozent der Befragten an, die SPD wählen zu wollen. Damit bleiben die Sozialdemokraten zwar weiterhin stärkste Partei, allerdings mit deutlich geringerem Abstand. Im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der Bevölkerung profitieren von diesem Stimmverlust dabei nicht die kleinen Parteien, sondern die CDU. Sie steigt von 6,1 Prozent der Befragten im Jahr 2016 auf 32,9 Prozent in der Erhebung 2018.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

INFOGRAFIK 27. September

Der Herbst naht mit großen Schritten. Doch während viele Menschen dem Sommer bereits jetzt hinterher trauern, freuen sich andere auf kühlere Temperaturen und gemütliche Abende auf der heimischen Couch. Für Betreiber von Videotheken war der Herbstanfang lange sowas wie der Start der Hochsaison. Schließlich bleiben die Menschen bei Schmuddelwetter gerne zuhause und schauen einen Film. Das Problem der Videothekenbetreiber ist, dass sie dafür mittlerweile gar nicht mehr vor die Tür gehen müssen.



Dank Netflix, iTunes und Co. sind Videotheken mittlerweile akut vom Aussterben bedroht, denn wem auf Knopfdruck die größte Videothek der Welt zur Verfügung steht, der wühlt sich nicht durch die verstaubten Regale einer Videothek. Wie die folgende Grafik auf Basis von Zahlen des IVD zeigt, ist das Videotheken-Sterben in Deutschland schon weit vorangeschritten. Von 4.300 Videotheken im Jahr 2006 sind mittlerweile gerade mal 616 übrig geblieben.

INFOGRAFIK 27. September

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Eine Promotion kostet Zeit und Mühe, aber lohnt sie sich auch immer? Dieser Frage ging die Onlineplattform Gehalt.de bei der Auswertung von knapp 6.000 Gehaltsdaten von Berufseinsteigern nach. Dabei zeigt sich: Der Doktortitel lohnt sich gehaltstechnisch nicht für jeden. Am meisten profitieren Pharmareferentinnen und -referenten. Schon der Master lässt das Gehalt um 10 Prozent steigen, bei einer Promotion sind es 26 Prozent. Ähnlich hoch fällt der Anstieg bei Controllerinnen und Controllern und IT-Consultants aus, wie die Grafik von Statista zeigt. Den geringsten Mehrwert auf dem Lohnzettel gibt es für Risk-Managerinnen und -Manager, im Business Development sowie in der Backend-Softwareentwicklung.

INFOGRAFIK 26. September

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Drei Viertel der deutschen Internetnutzer finden es wichtig, E-Mails so verschlüsseln zu können, dass nur noch der Empfänger sie lesen kann. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im Auftrag von WEB.DE und GMX hervor. Tatsächlich verwenden aber nur 13,5 Prozent der Befragten Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Aber warum verzichten Onliner darauf, ihre Kommunikation zu sichern? 46,6 Prozent ist die Prozedur zu aufwändig. Ähnlich viele sagen, dass sie schlicht nicht wissen, wie es geht.

INFOGRAFIK 26. September

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Der Dieselanteil bei den PKW-Neuzulassungen in Deutschland hat sich im laufenden Jahr bei rund einem Drittel eingependelt. Hauptprofiteur der Dieselkrise sind Benziner, deren Marktanteil stabil oberhalb von 60 Prozent liegen. Aber auch bei den alternativen Antrieben hat sich einiges getan - von 2,1 Prozent im August 2016 haben sie ihren Anteil an den Neuwagen auf zuletzt 5,3 Prozent gesteigert. Laut Kraftfahrtbundesamt lagen die Zuwachsraten hier im August durchweg im zwei- bis dreistelligen Bereich.

INFOGRAFIK 25. September

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Auf 19,3 Mbps beziffert ein aktueller Report von OpenSignal die die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit mobiler Internetverbindungen in Deutschland. Das reicht gerade einmal für Platz 29 von 69 betrachteten Ländern. Spitzenreiter ist Südkorea vor Norwegen und Singapur. Ein Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur scheint also dringend vonnöten zu sein. Indes deutet wenig darauf hin, dass sich hier bald etwas tut. Schon der Ausbau von LTE kam hierzulande vergleichsweise spät und langsam in Gang und es ist aktuell nicht damit zu rechnen, dass es beim 5G-Netzausbau anders sein wird.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

> ARCHIV: DIESE INFOGRAFIKEN HABEN SIE VERPASST!