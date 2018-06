Offener Streit : Trump verlässt G7-Gipfel in Kanada: „Wir haben den Gipfel abgeschlossen“

Wieder einmal sind sich US-Präsident Trump und die restlichen Teilnehmer des G7-Gipfels nicht einig. Ein Eklat droht.

von dpa

09. Juni 2018, 16:15 Uhr

La Malbaie | US-Präsident Donald Trump hat den Gipfel führender Industrienationen in Kanada am Nachmittag bereits verlassen. „Wir haben den Gipfel abgeschlossen“, sagte Trump. Trump verließ den G7-Gipfel deutlich vor dem offiziellen Ende und gab ein Statement ab. Er reist nach Singapur, wo er am Dienstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will. Trumps frühere Abreise aus Kanada wird allgemein als ein Zeichen der Missachtung der G7 gewertet.

Der Gipfel steht wegen des offenen Streits mit dem US-Präsidenten vor dem Scheitern. Obwohl die ganze Nacht an Texten gearbeitet worden sei, stehe immer noch nicht fest, ob es die übliche gemeinsame Abschlusserklärung geben werde, erfuhr die dpa am Samstag aus Teilnehmerkreisen.

Noch könne aber nicht davon gesprochen werden, dass es keine Chance mehr gebe, doch noch zu einer Lösung zu kommen. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag erklärt, auch wenn es kein gemeinsames Abschlusskommuniqué gebe, sehe sie das G7-Format nicht am Ende.

Trudeau mit besonderem Geschenk für Trump

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat seinem US-Amtskollegen mit einem besonderen Gastgeschenk überrascht. Trudeau überreichte Trump bei einem bilateralen Treffen am Rande des Gipfels am Freitag (Ortszeit) ein altes, gerahmtes Foto, auf dem ein Hotel in Kanada zu sehen ist, das einst Trumps Großvater gehörte. Es sei ein „großartiger Moment“ gewesen, als Trudeau Trump das Bild überreichte, schrieb Trumps Sprecherin Sarah Sanders beim Kurznachrichtendienst Twitter und veröffentlichte ein Foto der beiden bei der Übergabe.



Das Hotel stand Anfang des 20. Jahrhunderts Medienberichten zufolge im Ort Bennett in der westkanadischen Provinz British Columbia, der heute nicht mehr existiert. Trumps Großvater Fred war aus Deutschland ausgewandert und über New York und die US-Westküste in Kanada gelandet, angezogen vom Goldrausch. Gemeinsam mit einem Partner eröffnete er in Bennett ein Hotel, das auch Restaurant und Bar war. Später siedelte er es in die Stadt Whitehorse um. Das Geschäft lief den Berichten zufolge glänzend und die Einnahmen lieferten den Grundstock für das heutige Immobilien-Imperium der Trumps.