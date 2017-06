Mehrere Verletzte auf Lesbos : Starkes Erdbeben in der Ägäis erschüttert Türkei und Griechenland

vergrößern 1 von 1 Foto: Google Maps 1 von 1

Istanbul | Ein Erdbeben hat am Montagnachmittag die Ägäisküste im Westen der Türkei und griechische Inseln erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Magnitude mit 6,2 auf der Richterskala an. Nach Angaben des Erdbeben-Monitors des Helmholtz-Zentrums in Potsdam hatte das Beben mit dem Epizentrum 80 Kilometer vor der Millionenstadt Izmir eine Stärke von 6,4.

Das Beben hat sich neben der türkischen Region Karaburun offenbar auf der griechischen Insel Lesbos am stärksten gewütet. Der Rettungsdienst der Insel Lesbos teilte mit, bei dem Seebeben seien vier Menschen leicht verletzt worden. In der Region der Ortschaft Plomari im Süden der Insel wurde nach Angaben von Vize-Bürgermeister Manolis Armenakas der Glockenturm einer Kirche schwer beschädigt. Mehrere Häuser wiesen Risse auf. Zudem gab es einige Erdrutsche, die zum Teil Straßen versperrten, wie der Lokalpolitiker weiter mitteilte. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht. „Die Menschen sind fast alle auf die Straße gerannt“, berichteten Augenzeugen aus Lesbos im Fernsehen.

Ingestorte huizen in dorp Vrisa op Lesbos na aardbeving (6.2) pic.twitter.com/7byiEVK7Sy — Daphne Timmers (@daphneskopelos) 12. Juni 2017

Bezirksbürgermeister Muhammet Özyüksel sagte dem Nachrichtensender CNN Türk, das Beben habe etwa 15 bis 20 Sekunden gedauert und sei sehr stark gewesen. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Ägäis nordwestlich der Millionenmetropole Izmir. Die Erdstöße waren noch in der rund 330 Kilometer entfernten Stadt Istanbul sowie in Griechenland zu spüren. Dutzende Nachbeben bis zu einer Stärke von 4,9 wurden am Nachmittag gemessen.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA in Izmir berichtete, Menschen seien in Panik auf die Straße gerannt, manche seien in Tränen ausgebrochen. Der Gouverneur der türkischen Provinz Izmir, Erol Ayyildiz, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, nach ersten Erkenntnissen gebe es weder Opfer noch Schäden zu beklagen.

Einige Videos im Web dokumentieren das Beben und seine Folgen.

#Erdbeben #Lesbos (M6.3): Viele Häuser auf der Insel eingestürzt, Menschen unter den Trümmern begraben. — Erdbebennews (@JuskisErdbeben) 12. Juni 2017

Der Seismologie Marco Bohnhoff vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam sagte, es habe sich um ein sogenanntes Dehnungsbeben gehandelt, bei dem sich die obere Erdplatte in diesem Fall in Richtung Nord-Süd ausgedehnt habe. Das Epizentrum habe in zehn Kilometern Tiefe gelegen. Ein Beben in dieser Tiefe werde auch in mehreren hundert Kilometern Entfernung gespürt. Man müsse mit Nachbeben von einer Stärke bis 5 Grad rechnen. Beben dieser Art würden in dieser Gegend etwa zweimal im Jahr registriert.

Schwere Erdbeben mit einer Stärke von sechs bis sieben ereignen sich global durchschnittlich etwa alle drei Tage. Im europäischen Raum kommen die meisten Erdbeben in Griechenland, den südlichen Teilen des Balkans sowie im Westen der Türkei vor. Auch Italien und der westliche Balkan sind besonders betroffen. Der größte Teil der schweren europäischen Beben ereignet sich nahe den Rändern von Afrikanischer und Europäischer Platte. Dort kann es zu Spannungen kommen, die zu Beben führen.

