Erdstöße bis Istanbul : Starkes Erdbeben an der Ägäisküste erschüttert Türkei

Istanbul | Ein Erdbeben hat am Montagnachmittag die Ägäisküste im Westen der Türkei erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke mit 6,2 auf der Richterskala an. Nach Angaben des Erdbeben-Monitors des Helmholtz-Zentrums in Potsdam hatte das Beben mit dem Epizentrum 80 Kilometer vor der Millionenstadt Izmir eine Stärke von 6,4.

Das Zentrum lag demnach in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Ägäis nordwestlich der Millionenmetropole Izmir. Die Erdstöße waren noch in der rund 330 Kilometer entfernten Stadt Istanbul sowie in Griechenland zu spüren.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA in Izmir berichtete, Menschen seien in Panik auf die Straße gerannt, manche seien in Tränen ausgebrochen. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Schwere Erdbeben mit einer Stärke von sechs bis sieben ereignen sich durschnittlich etwa alle drei Tage, jedoch nicht in der Region.

erstellt am 12.Jun.2017 | 15:19 Uhr