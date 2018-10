Infografik des Tages : So ungleich ist Hausarbeit verdient

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

23. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Frauen und Männer sind in Deutschland formal gleichgestellt. Trotzdem gibt es im Privaten und Wirtschaftlichen deutliche Unterschiede: Frauen verdienen weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und sind noch immer hauptverantwortlich in der Kinderbetreuung. Außerdem erledigen sie immer noch den Großteil der Hausarbeit, wie aktuelle Zahlen von Eurostat und dem Statistischen Bundesamt zeigen. Demnach liegt der Anteil der Männer, die täglich kochen oder Hausarbeit verrichten europaweit bei 34 Prozent, während es bei den Frauen 79 Prozent sind. In Deutschland liegen die Männer bei 29, die Frauen bei 72 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Anders sieht es etwa in Schweden aus: Hier betätigen sich 56 Prozent der Männer und 74 Prozent der Frauen täglich im Haushalt.

Hörbücher erfreuen sich in Deutschland laut Audible Hörkompass 2018 zunehmender Beliebtheit. Demnach haben 18 Millionen Menschen in den letzten zwölf Monaten mindestens ein Hörbuch oder Hörspiel gehört. "Das sind zwei Millionen mehr als noch vor einem Jahr, vier Millionen mehr als vor zwei Jahren. Und wenn man dann noch diejenigen dazunimmt, die auch regelmäßig Podcasts hören, sind es noch mal ein paar Millionen mehr", so Audible-Geschäftsführer Nils Rauterberg. Die zunehmende Bedeutung von Hörbüchern erklärt sich unter anderem dadurch, dass sie mehr sind als nur reine Unterhaltung. So finden beispielsweis 54 Prozent der Befragten, dass man seine Zeit mit Hörbüchern sinnvoller verbringen kann als mit Sozialen Medien.

In Hessen wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Dem Land geht es gut, die Wirtschaft entwickelt sich positiv, der Tourismus boomt, die Arbeitslosigkeit ist gering. Die Kehrseite sind aber auch hier steigende Mieten und überlastete Infrastruktur. Das spiegelt sich laut Umfrage von Infratest Dimap auch in den Themen wieder, die für die Wahlberechtigten aktuell am stärksten drängen, wie die Grafik von Statista zeigt. Mit 40 Prozent der Befragten ist allerdings Bildung das wichtigste Problem, gefolgt von der Asylpolitik mit 29 Prozent.

Als zweiter Staat weltweit hat Kanada den Anbau, Verkauf und Gebrauch von Cannabis legalisiert. Laut der neuen Regelung dürfen Erwachsene, also Personen ab 18 oder in einigen Teilen des Landes 19 Jahren, bis zu 30 Gramm Marihuana kaufen, bei sich tragen und konsumieren. Man wolle so den Cannabismarkt aus den Händen des organisierten Verbrechens nehmen und den Konsum sicherer machen.



Wie die Grafik von Statista zeigt, geben Kanadier laut Statistics Canada schon jetzt mehr als 5,5 Milliarden Kanadische Dollar für legales oder illegales Cannabis aus – der Wert war in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Und auch die Zahl der Konsumenten nahm kontinuierlich zu.

