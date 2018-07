Infografik des Tages : So heiß wird es sonst selten

Sie sagen manchmal mehr aus als 1000 Worte: Infografiken werden immer beliebter im Netz. Wir bieten Ihnen regelmäßig aktualisierte Statistiken und Abbildungen zu Themen, die die Region bewegen.

30. Juli 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 31. Juli

Es ist heiß in Deutschland – fast überall zeigt das Thermometer über 30 Grad und das nicht nur an vereinzelten Tagen. Dass das in den meisten Städten eher die Ausnahme ist, zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Demnach gibt es in Karlsruhe zwar durchschnittlich 21 heiße Tage mit über 30 °C Temperaturmaximum pro Jahr, in den nördlichen Regionen sind es aber deutlich weniger. Hamburg hatte im Durchschnitt von 1981 bis 2010 lediglich vier heiße Tage pro Jahr, Warnemünde drei. In Frankfurt sind es durchschnittlich 13, in München zehn. Insgesamt dürfte der Sommer in diesem Jahr in allen Städten deutlich über dem Durchschnitt liegen.

INFOGRAFIK 30. Juli

9,3 Millionen Zuschauer verabschiedeten Ende 2014 "Wetten, dass..?". Zuvor waren die Zuschauerzahlen immer weiter zurückgegangen. Schließlich hatten die Programmmacher beim ZDF ein Einsehen und ließen ihr altehrwürdiges Unterhaltungs-Flagschiff in Rente gehen. Aber eine weitere Sendung wird es nun wohl doch noch geben. "Anlässlich des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk im Mai 2020 soll es noch ein letztes Mal "Wetten, dass...?" geben, moderiert vom Jubilar." Das jedenfalls schreibt der SPIEGEL und beruft sich dabei auf Senderkreise.

INFOGRAFIK 30. Juli

Die Union ist nach dem Asylstreit in mehreren Umfragen unter die 30-Prozentmarke gefallen. In der aktuellen Emnid-Umfrage vom 28.07.2018 schaffen es CDU/CSU nur mehr auf 29 Prozent, in der INSA-Umfrage vom 24.07.2018 ebenfalls. Die SPD kommt in den aktuellsten Umfragen auf 18 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Die Grünen liegen bei Infratest Dimap bei 15 Prozent, einen Prozentpunkt hinter der AfD, die sich seit der Bundestagswahl ebenfalls deutlich verbessern konnte. Die FDP konnte ihr Ergebnis aus der Wahl nicht halten und würde laut Emnid und Forsa von neun Prozent der Wahlberechtigten gewählt.



Die Sonntagsfrage zeigt den aktuellen Wahl-Trend in der Bundesrepublik und wird regelmäßig von den Meinungsforschungsinstituten erhoben.

INFOGRAFIK 27. Juli

Deutschland liegt, was den Verpackungsmüll angeht im EU-Vergleich auf dem vordersten Platz. Wie die Grafik von Statista zeigt, fielen hierzulande im Jahr 2016 pro Kopf 220,5 kg Verpackungen zur Entsorgung an – zwar etwas weniger als im Vorjahr, im Vergleich der vergangenen 25 Jahre ist die Menge aber immer weiter gestiegen, wie aus einem aktuellen Bericht des Umweltbundesamtes hervorgeht. Demnach ging der Verbrauch von Glas zurück, der von Papier stieg hingegen. Als Gründe für den hohen Verbrauch nennt das Umweltbundesamt aufwendigere Verschlüsse, kleinere Portionen, den zunehmenden Versandhandel, Nahrungsmittel zum Mitnehmen und zusätzliche Funktionen wie etwa Dosierhilfen.

INFOGRAFIK 26. Juli

2234 Millionen monatlich aktive Nutzer hat Facebook laut aktuellem Geschäftsbericht mittlerweile - das entspricht zwar einem Wachstum von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, allerdings das soziale Netzwerk in den vergangenen drei Monaten nur minimal gewachsen, in Europa schrumpft Facebook sogar. Deutlich über die Hälfte der Nutzerschaft dürfte das soziale Netzwerk ausschließlich mobil nutzen. Genau lässt sich das indes nicht mehr sagen, weil Facebook nur noch die Gesamtzahl der Monthly und Daily active users veröffentlicht. Die Entwicklung bei den über Smartphones und Tablets erzielten Werbeumsätzen zeigt aber, dass sich der Trend zu Mobile auch bei der Nutzung nicht abgeschwächt haben kann.

