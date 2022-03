Kommentar zum Ukraine-Krieg : Selenskyjs schmerzhafte Botschaft an Deutschland

Nicht zimperlich: Der ukrainische Präsident Selenskyj erinnerte im Bundestag schonungslos an historische Fehler Deutschlands. Eine Antwort bekam er nicht. Vielleicht war das besser so.

Die Worte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trafen mitten ins Herz des deutschen Selbstverständnisses. Selenskyj brachte es ins Wanken. Anders als bei seinem Auftritt tags zuvor vor dem US-Kongress gegenüber US-Präsident Biden äußerte er offen seine Zweifel an der deutschen Solidarität in diesem Krieg, an dem Tag für Tag mehr ukrainische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.