Entscheidung im Bundestag : Scholz ruft Baerbock wegen Impfpflicht-Abstimmung vorzeitig von Nato-Treffen zurück

Seit 9 Uhr am Donnerstag debattiert der Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Im Anschluss wird es eine Abstimmung darüber geben - an der auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teilnehmen wird, die dafür extra aus Brüssel abreist.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) muss wegen der Bundestagsabstimmung über eine Corona-Impfpflicht vorzeitig vom Nato-Treffen in Brüssel abreisen. Der Bundeskanzler habe die Ministerin gebeten, an der Abstimmung teilzunehmen, hieß es am Donnerstagvormittag aus Regierungskreisen. Vor der Abstimmung ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben zeichneten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.