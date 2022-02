Nato-Russland-Spannungen : Scholz-Besuch bei Putin nährt in Ukraine-Krise neue Hoffnung

Die Mission war heikel, die Umstände für den Besuch von Kanzler Scholz bei Präsident Putin angesichts einer drohenden Invasion Russlands in die Ukraine dramatisch. Nun ist klar: Noch hat die Diplomatie eine Chance.

Hoffnung ist ein zartes Pflänzchen, das stetig genährt sein will. So war es ein kluger Schachzug von Russlands Präsident Wladimir Putin, unmittelbar vor dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau einen Teilrückzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine anzukündigen. Scholz blieb gar nichts anderes übrig, dies als „gutes Zeichen“ zu wert...

