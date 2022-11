Foto: Ina Reinhart Schleswig-Holsteins Jugendministerin im Interview Wie Aminata Touré auch in den sozialen Medien Politik macht Von Amara Egwuom, Line Kreuels | 13.11.2022, 16:55 Uhr

Eine 29-jährige Ministerin ist für viele Jugenliche ein Vorbild – vielleicht sogar eine Influencerin? Die 16-jährige Amara und die 15-jährige Line aus Flensburg wollen von Aminata Touré wissen, was sie an der Politik so spannend findet, wie sie mit Hate Speech umgeht und wie sie Jugendliche und Flüchtlinge unterstützt.