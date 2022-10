Die jungen Menschen, die LCOY organisieren, arbeiten alle Ehrenamtlich. Foto: LCOY Deutschland up-down up-down Vor der Weltklimakonferenz COP 27 Jugendklimakonferenz LCOY startet in Lüneburg Von Ina Reinhart | 28.10.2022, 13:13 Uhr

Vor der großen Klimakonferenz in Sharm el-Sheik treffen sich 1200 junge Menschen in Lüneburg, um gemeinsam an Lösungen gegen die Klimakrise zu arbeiten.