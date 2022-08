FOTO: Michael Staudt Triathlon in Glücksburg Liveblog zum Nachlesen: Simon Huckestein und Maja Betz laufen beim OstseeMan zum Meistertitel über die Langdistanz Von Flensburger Tageblatt | 07.08.2022, 07:25 Uhr | Update vor 13 Std.

Wie es zum Sieg der Debütanten kam, was neben der Strecke passierte, die Emotionen im Ziel – all das lest Ihr im Liveblog zum Nachlesen.