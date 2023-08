Nach dem Matsch-WOA 2023 Zum WOA 2024: Viele Wacken-Fans wollen jetzt außerhalb des Festivalgeländes campen Von Anna Krohn | 10.08.2023, 14:39 Uhr Aus der Not heraus Camping auf dem Gemeindeplatz in Nutteln während des WOA 2023 – das war für die Gruppe um René und Maria Kiebel eine tolle Erfahrung mit ganz viel Gastfreundschaft. 2024 ist das leider nicht möglich. Foto: René Kiebel up-down up-down

Die Karten für Wacken 2024 waren trotz der chaotischen Umstände beim diesjährigen Festival in viereinhalb Stunden ausverkauft. Direkt auf dem WOA campen will so mancher aber künftig lieber nicht mehr: In Wacken und Umgebung gibt es schon jetzt viele Anfragen. René Kiebel aus Sachsen-Anhalt machte mit seiner Gruppe eine tolle Erfahrung in Nutteln.