Die Warteschlangen waren am Wacken Wednesday sehr lang. FOTO: Marc Nasner up-down up-down Verpasste Konzerte und Kreislaufzusammenbrüche Chaos am Wacken Wednesday: Mega-Stau am Abend und stundenlang Schlange stehen für Bändchen Von Anna Krohn | 04.08.2022, 12:36 Uhr

Dieses Jahr reisten extrem viele WOA-Besucher am Mittwochabend an, was zu einem kilometerlangen Rückstau bis auf die A23 führte. Dann noch stundenlanges Warten an der Bändchenausgabe - Metalheads kippten um oder verpassten ihre Konzerte.