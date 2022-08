Drei Jahre lang gab es kein WOA. Wenn nun zehntausende Metalheads aufeinandertreffen, kann das Ängste auslösen. FOTO: dpa up-down up-down WOA Wacken 2022 Wacken-Liveblog: Festivalseelsorge: Zu viele Menschen nach Corona-Pause sorgen für Stress und | 06.08.2022, 16:32 Uhr Von Lisa Bohlander Marc Nasner | 06.08.2022, 16:32 Uhr

Konzerte, Festival-Besucher und Co: Hier lesen und sehen Sie alles zuerst, was gerade auf dem Holy Ground in Wacken los ist. Unsere Reporter sind live vor Ort.