Apothekerin Franziska Dönnecke ist froh, dass die meisten ihrer WOA-Kunden, wie Thomas Gerhards kein Problem mit dem Tagen einer Maske hatten. FOTO: Kristina Mehlert up-down up-down Corona-Schutz beim WOA Warum Wackens Apothekerin Franziska Dönnecke auf Masken besteht – und damit Gutes tut Von Kristina Mehlert | 06.08.2022, 14:41 Uhr

Corona spielt für viele Wacken-Besucher offenbar keine große Rolle. In der Duhorn-Apotheke im Dorf muss aber auch an den Festivaltagen Maske getragen werden. Das schützt nicht nur die Mitarbeiter, sondern bringt am Ende auch Geld für bedürftige Menschen.