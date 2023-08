Farmers Market beim WOA 2023 Frisches Festival-Frühstück: Wie die Hofmolkerei Meyn rohe Eier durch Wacken trägt Von Helga Böwadt | 03.08.2023, 16:26 Uhr Gute Stimmung beim Verkaufsteam der Hofmolkerei Meyn Hof in Wacken. Foto: privat up-down up-down

Auch auf einem matschigen Metal-Festival kann man gut frühstücken: Frische Produkte vom Hof in Meyn gibt es am Wochenmarktstand in Wacken. Der Transportweg der Ware ist dabei eher abenteuerlich.