Mausi (v.l.), Kevin, Pam, Sascha und Joel aus der Schweiz hatten sich ihren ersten Wacken-Abend anders vorgestellt. Foto: Yannick Kitzinger up-down up-down Anreise zum WOA gestoppt Wacken muss warten: Metalheads stranden am Hamburger Volksparkstadion Von Yannick Kitzinger | 31.07.2023, 20:16 Uhr

Wegen des Starkregens ist die Anreise zum Festival in Wacken gestoppt. Die Veranstalter stellen gestrandeten Reisenden einen Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion bereit. Shz.de war am Montag für Sie vor Ort.